Nach vier Jahrzehnten zurück in die Steiermark

Was als kurzer Abschnitt geplant war, entwickelte sich für den Gastronomen Manfred Leber zu einem ganzen Lebenskapitel. Viele Gäste verabschiedeten ihn bei einer Feier.
Vor mehr als vier Jahrzehnten hatte Leber nach seiner Kochlehre seine steirische Heimat verlassen, um auf der Zugspitze in Tirol als Saisonarbeiter zu arbeiten. Tirol sollte aber nur eine Zwischenstation für den Südsteirer sein. Es kam jedoch ganz anders.
In Tirol lernte Leber seine Frau kennen, später wurde auch seine Tochter in Ehrwald geboren. Schließlich übernahm er in Ehrwald den Tannenhof, ein Restaurant mit Pension. Aus ein paar Jahren wurden schließlich 42 Jahre, in denen sich Manfred Leber toll einlebte. Als geselliger Wirt fand er schnell Anschluss bei den Tirolern.
Der Anfang als Steirer war zwar nicht ganz einfach, doch das änderte sich bald. Mit seiner offenen Art wurde er schnell akzeptiert und bewirtete im Laufe der Jahre Gäste aus aller Welt.
So kamen bei der Abschiedsfeier am Freitag zahlreiche Freunde zusammen, um sich von ihm zu verabschieden. Auch Skistar Nicole Hosp ließ es sich nicht nehmen, gemeinsam mit ihren Eltern vorbeizuschauen und „Auf Wiedersehen“ zu sagen.
Nun möchte Manfred in seiner Heimat, der schönen Südsteiermark, etwas ruhiger treten und einige Dinge nachholen, für die bisher wenig Zeit blieb – etwa Reisen und andere lang gehegte Wünsche.
Die Abschiedsfeier mit toller Musik und echten „Bergwurzen“ dauerte bis in die frühen Morgenstunden. Dabei wurden viele Erinnerungen und Geschichten aus den vergangenen Jahrzehnten wieder aufgefrischt. Der Abschied fällt Manfred jedenfalls nicht leicht – schließlich wäre er nach so vielen Jahren beinahe schon ein echter Tiroler geworden.
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