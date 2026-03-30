Darum geht die Zeit von Tobi Auss in Krems zu Ende

Seit 2018 spielt Tobias Auss Handball in Krems. Zu seinen Errungenschaften gehören drei Meistertitel sowie ein Cup-Sieg. Vor wenigen Tagen gibt der Linksaußen jedoch seinen Abschied aus der Wachau bekannt. Aus beruflichen Gründen muss er kürzer treten und spielt ab Sommer für seinen Heimatklub in Eggenburg. In „Handball – Das Magazin“ sprechen wir mit dem 26-Jährigen über seine erfolgreiche Zeit in Krems, Vorhaben in seinem letzten Jahr und wir lassen die 19. Runde der HLA Meisterliga Revue passieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.