Darum geht die Zeit von Tobi Auss in Krems zu Ende

Seit 2018 spielt Tobias Auss Handball in Krems. Zu seinen Errungenschaften gehören drei Meistertitel sowie ein Cup-Sieg. Vor wenigen Tagen gibt der Linksaußen jedoch seinen Abschied aus der Wachau bekannt. Aus beruflichen Gründen muss er kürzer treten und spielt ab Sommer für seinen Heimatklub in Eggenburg. In „Handball – Das Magazin“ sprechen wir mit dem 26-Jährigen über seine erfolgreiche Zeit in Krems, Vorhaben in seinem letzten Jahr und wir lassen die 19. Runde der HLA Meisterliga Revue passieren.