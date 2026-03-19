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90 billion on hold

Orbán blocks aid for Ukraine with oil ultimatum

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19.03.2026 11:01
No oil, no deal. Orbán is also making a show of himself on the big European stage as part of the ...
No oil, no deal. Orbán is also making a show of himself on the big European stage as part of the election campaign in Hungary.(Bild: EPA/OLIVIER MATTHYS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Once again, Hungarian Prime Minister Viktor Orbán is causing tensions at an EU summit in Brussels: While EU member states seek an agreement on aid for Ukraine, he remains firm in his refusal—and sets a clear condition.

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Orbán reiterated before the meeting that Hungary would continue to block the 90-billion-euro loan for Ukraine. “No pro-Ukrainian decision” would be supported until the issue of missing oil deliveries was resolved. Only when Russian oil flows to Hungary again would he be willing to make concessions.

Orbán Sets Oil Condition
The background is a damaged pipeline through Ukraine, which, according to Kyiv, was affected by Russian attacks. Orbán, however, accuses Ukraine of delaying repairs. Unlike many other EU countries, Hungary has so far made no effort to secure alternative oil supplies, even though they were offered.

Chancellor Christian Stocker (ÖVP) warned that decisions should not be blocked for domestic political reasons. At the same time, he is pushing for measures against high energy prices at the summit. While Austria has already decided to lower fuel prices, he said, “European solutions” are also needed.

No oil, no deal. Orbán is also making a show of himself on the big European stage as part of the ...
No oil, no deal. Orbán is also making a show of himself on the big European stage as part of the election campaign in Hungary.(Bild: EPA/OLIVIER MATTHYS)

Stocker pushes for lower energy prices
Stocker criticizes the electricity pricing system: Despite a high share of renewable energy, Austria pays prices based on expensive gas. In addition to possible adjustments, he also calls for lower gas prices at the EU level. In addition, he is working with other countries to advocate for extended free allowances in emissions trading to ease the burden on industry. He sees progress in reducing the “Austria surcharge” on branded products.

The summit is also overshadowed by the Middle East conflict and its consequences for energy supplies, such as the blockade of the Strait of Hormuz. EU member states reject military intervention, as suggested by the U.S.

This article has been automatically translated,
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