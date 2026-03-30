Berliner Philarmoniker: „Familie ist heimgekehrt“

Daniel Harding bereitete es am Pult geradezu diebischen Spaß, das Orchester jedes einzelne Klangdetail von Haydns Oratorium vergolden zu lassen. Mit vollem Genuss erhob er die instrumentalen Soloparts zu gleichwertigen Partnern neben dem Sängerensemble. Nach diesem Auftaktwochenende lässt sich sagen: Dieses Comeback ist weit mehr als ein nostalgischer Rückblick. Diese „Familie“ ist nicht zurückgekehrt, um sich selbst zu feiern, sondern um zu zeigen, wem dieses Festival klanglich gehört. Der Anfang ist gemacht. Jetzt müssen die Berliner Philharmoniker und die Osterfestspiele beweisen, dass dieses Wiedersehen kein sentimentaler Kreis bleibt, sondern ein Neustart mit dem Anspruch, die eigene Geschichte zu übertreffen.



Larissa Schütz