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Stille Seil(er)schaft | Nur kein falsches Wort

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Christopher Seiler von Seiler und Speer hat sich bis zur Klärung der Vorwürfe gegen ihn ...
Christopher Seiler von Seiler und Speer hat sich bis zur Klärung der Vorwürfe gegen ihn zurückgezogen.(Bild: Sebastian Papp)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Christopher Seiler, der Frontsänger der Combo Seiler und Speer, hat Ermittlungen wegen Gewaltvorwürfen am Hals. Die „Krone“-Story rüttelte die gesamte heimische Musikszene auf. Aber nein, es geht hier nicht um eine öffentliche Vorverurteilung oder darum, jemandem die Karriere zu zerstören, schreibt unser Chronik-Chef Christoph Budin in seinem Kommentar. Auch nicht um diesen brisanten Fall um den Austropop-Star explizit. Die allfällige Schuldfrage muss ohnehin die Justiz klären. Aber es ist doch auffällig, dass sonstige rot-weiß-rote Band- oder Künstlerkollegen jetzt nicht aufstehen und etwas zu Gewalt gegen Frauen zu sagen haben. Außer am Weltfrauentag Sonntag vor einer Woche, wo auch bekannte Größen der heimischen Musikszene Wortspenden für unser „Krone BUNT“-Cover lieferten. Jetzt treffen Vorwürfe einer körperlichen Attacke während einer Autofahrt einen aus der „Familie“. Und schon herrscht dröhnendes Schweigen, alle gehen in Deckung. Eine verstummte Seilschaft, wann es halt politisch korrekt passt? Wir hoffen es nicht.

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Nur kein falsches Wort sagen. So laut die Stars sonst auf den Bühnen und teils unkorrekt in ihren Texten sind, so „korrekt“ und leise sind sie jetzt. „Also meine Herren und auch Damen“, schreibt Budin: nur Mut, es ist noch Zeit, gegen Gewalt an Frauen aufzustehen. Dafür kann es nie ein falsches Wort geben! Indes ist Christopher Seiler in der selbst gewählten Auszeit ein erfolgreicher Kampf gegen seine Dämonen zu wünschen.

Die Staatsanwaltschaft hat aufgrund der schwerwiegenden Vorwürfe wegen des Verdachtes der Körperverletzung Ermittlungen eingeleitet. Warum angezeigt wurde, dass Seiler laut Anzeige den Mund der knapp 30-Jährigen aufgerissen hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Management ist von der Berichterstattung sehr enttäuscht: „Wir sagen gar nichts mehr, schon gar nicht mehr, nach Eurer wenig partnerschaftlichen Berichterstattung“, schreibt Manager Fritz „Fire“ Strba an „Krone“-Redakteurin Sandra Pichler-Ramsauer, die den Fall von Anfang an betreut.

Am Ende kommt alles immer ans Licht. Kommen Sie gut durch den Dienstag!

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