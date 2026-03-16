Stille Seil(er)schaft | Nur kein falsches Wort

Die Staatsanwaltschaft hat aufgrund der schwerwiegenden Vorwürfe wegen des Verdachtes der Körperverletzung Ermittlungen eingeleitet. Warum angezeigt wurde, dass Seiler laut Anzeige den Mund der knapp 30-Jährigen aufgerissen hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Das Management ist von der Berichterstattung sehr enttäuscht: „Wir sagen gar nichts mehr, schon gar nicht mehr, nach Eurer wenig partnerschaftlichen Berichterstattung“, schreibt Manager Fritz „Fire“ Strba an „Krone“-Redakteurin Sandra Pichler-Ramsauer, die den Fall von Anfang an betreut.

Am Ende kommt alles immer ans Licht. Kommen Sie gut durch den Dienstag!