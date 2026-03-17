Wirbel um Neubauprojekt: „Nachbarn einbinden!“

Derzeitiges Gebäude „keine Besonderheit“

„Der bestehende Bau stellt städtebaulich keine Besonderheit dar, weshalb wir eine Verbesserung der Situation durch einen Neubau grundsätzlich begrüßen“, betont Franz Jirka, Klubobmann des „Neuen Innsbruck“. „Ob das Projekt jedoch in der derzeit diskutierten Höhe angemessen ist, bleibt zu hinterfragen. Gerade die Hinweise der Fachleute und Sorgen der Anrainer, wonach sich das Gebäude zu wenig in den bestehenden Stadtraum einfügt, sollte die Stadtführung einer weiteren Prüfung unterziehen.“