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Forderungen an Politik

Wirbel um Neubauprojekt: „Nachbarn einbinden!“

Tirol
17.03.2026 08:00
Dieses einstöckige Gebäude soll einem Bürokomplex weichen.
Dieses einstöckige Gebäude soll einem Bürokomplex weichen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Philipp Neuner
Von Philipp Neuner

Anrainer im Innsbrucker Stadtteil Wilten schlagen Alarm wegen eines 20 Meter hohen Bürohauses in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. Die Opposition wendet sich mit einer klaren Forderung an die Stadtführung. 

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In der Jänner-Sitzung hat der Gemeinderat gegen die Stimmen von KPÖ und ALi Grundsatzbeschlüsse für ein sechsstöckiges Bürohaus gefasst. Das Amt für Stadtplanung, Mobilität und Integration – politisch zuständig ist Grünen-StR Janine Bex – vertritt die Auffassung, dass das Projekt „aufgrund seiner Kompaktheit, Klarheit, seiner architektonischen Qualitäten und seines geringen Fußabdruckes den Anforderungen des historischen städtebaulichen Kontextes und den Zielsetzungen des gesamten Planungsbereiches gerecht“ wird.

Wohnnutzung auf dem Grundstück schwierig
Das Projekt sei gemeinsam mit dem Innsbrucker Gestaltungsbeirat entwickelt und mit den Fachplanungsämtern der Stadt abgestimmt. Eine Wohnnutzung sei nicht möglich – „aufgrund nicht realisierbarer Nebenanlagen“ auf dem betreffenden Grundstück.

Zitat Icon

Ob das Projekt jedoch in der derzeit diskutierten Höhe angemessen ist, bleibt zu hinterfragen.

DNI-Klubobmann Franz Jirka 

Politische Reaktionen: „Gleiches Recht für alle“
Die Würfel scheinen also gefallen. Wie geht es nur weiter? Derzeit werden die bis Fristende eingelangten Stellungnahmen „sorgfältig gesichtet und als Grundlage für die weitere politische Diskussion vorbereitet“, heißt es dazu vonseiten der Stadt auf Anfrage der „Krone“.

Nagelprobe für städtische Bürgerbeteiligung
„Jetzt wird man sehen, ob es BM Hannes Anzengruber ernst ist mit der viel gepriesenen Bürgerbeteiligung“, sagt dazu Liste-Fritz-GR Andrea Haselwanter-Schneider. Die Stadt müsse mit offenen Karten spielen und auch den Nachbarn erlauben, Dachgeschoßwohnungen für Wohnzwecke auszubauen.

„Die Verantwortlichen der Stadt müssen dringend eine gemeinsame Lösung mit den Anrainerinnen und Anrainern finden. Das Projekt kann nur im Einklang mit der Nachbarschaft zum Erfolg führen“, sagt FP-Klubobfrau Andrea Dengg.

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Derzeitiges Gebäude „keine Besonderheit“
„Der bestehende Bau stellt städtebaulich keine Besonderheit dar, weshalb wir eine Verbesserung der Situation durch einen Neubau grundsätzlich begrüßen“, betont Franz Jirka, Klubobmann des „Neuen Innsbruck“. „Ob das Projekt jedoch in der derzeit diskutierten Höhe angemessen ist, bleibt zu hinterfragen. Gerade die Hinweise der Fachleute und Sorgen der Anrainer, wonach sich das Gebäude zu wenig in den bestehenden Stadtraum einfügt, sollte die Stadtführung einer weiteren Prüfung unterziehen.“

Die Reduktion um zumindest ein Stockwerk könne „zu einem gedeihlichen Einvernehmen mit den Anrainern“ führen, ist Jirka überzeugt. 

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