Ab auf die Piste mit der „Krone“ und mit KitzSki!

Kupon bei einer Kasse einlösen

Und so funktioniert es: Bitte einfach den Kupon (er befindet sich auf Seite 25 in der gedruckten Sonntagsausgabe der „Krone“) ausschneiden und an einer der Kassen einlösen. Auch für eine kostengünstige Stärkung ist gesorgt: Im Bergrestaurant Pengelstein gibt es Spaghetti Bolognese sowie ein kleines Getränk um 13 Euro. Ein Wiener Schnitzel mit Pommes oder Kartoffelsalat inklusive kleinem Getränk können die Teilnehmer um 16 Euro genießen – dazu Live-Musik von den „Fuchsbuam“!