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Tolle Ermäßigungen

Ab auf die Piste mit der „Krone“ und mit KitzSki!

Tirol
15.03.2026 13:00
Fritz Strobl zeigt die Hocke vor, dann geht’s auf die Streif!
Fritz Strobl zeigt die Hocke vor, dann geht’s auf die Streif!(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Dieser Pistenspaß wird auch heuer fortgesetzt: „Krone“ und KitzSki laden wieder zum gemeinsamen Skitag auf den Bergen rund um Hahnenkamm und Co. ein. Am 22. März steigt der Spaß mit tollen Ermäßigungen.

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Mit dabei ist erneut Streif-Streckenrekordhalter Fritz Strobl, mit dem man die Schlüsselstellen zwischen Mausefalle und Zielhang erkunden kann – Anekdoten von damals inklusive. Treffpunkt ist um 10 Uhr beim Starthaus der Streif. Wer das Skigebiet mit 233 Abfahrtskilometern lieber auf eigene Faust erkunden will, ist beim Skitag ebenfalls richtig.

Die Preise können sich definitiv sehen lassen, denn der Tagesskipass kostet für Erwachsene 36 Euro, Jugendliche bezahlen 27 Euro und Kinder 18 Euro.

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08.03.2026

Kupon bei einer Kasse einlösen
Und so funktioniert es: Bitte einfach den Kupon (er befindet sich auf Seite 25 in der gedruckten Sonntagsausgabe der „Krone“) ausschneiden und an einer der Kassen einlösen. Auch für eine kostengünstige Stärkung ist gesorgt: Im Bergrestaurant Pengelstein gibt es Spaghetti Bolognese sowie ein kleines Getränk um 13 Euro. Ein Wiener Schnitzel mit Pommes oder Kartoffelsalat inklusive kleinem Getränk können die Teilnehmer um 16 Euro genießen – dazu Live-Musik von den „Fuchsbuam“!

Beim Skiservice KitzSport (im Restaurantgebäude) gibt’s den perfekten Schliff für den Tag, ebenfalls 50 % ermäßigt.

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