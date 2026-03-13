Betrüger hob auf Bank in Graz Tausende Euro ab

Gegen 10 Uhr am Vormittag soll der Mann am 5. Februar bei einer Bankfiliale in Graz-Waltendorf durch Vorweisen eines gefälschten Reisepasses mehrere Tausend Euro abgehoben haben. Eine Stunde später wollte er auch bei einer Filiale in Straßgang zuschlagen, dort blieb es allerdings beim Versuch.