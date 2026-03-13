Betrüger hob auf Bank in Graz Tausende Euro ab

Die Grazer Polizei fahndet nach einem Betrüger. Der Mann soll im Februar mit einem gefälschten Reisepass mehrere Tausend Euro abgehoben haben – bei einer zweiten Filiale blieb es beim Versuch. Nun hat die Exekutive Lichtbilder des Mannes veröffentlicht.
Gegen 10 Uhr am Vormittag soll der Mann am 5. Februar bei einer Bankfiliale in Graz-Waltendorf durch Vorweisen eines gefälschten Reisepasses mehrere Tausend Euro abgehoben haben. Eine Stunde später wollte er auch bei einer Filiale in Straßgang zuschlagen, dort blieb es allerdings beim Versuch.
In Straßgang wurde der Mann von einer Überwachungskamera aufgenommen. Da die bisherigen Ermittlungen erfolglos verliefen, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz nun die Veröffentlichung eines Lichtbildes an.
Zweckdienliche Hinweise zur Identität des Mannes sind an die Polizeiinspektion Kärntnerstraße unter der Telefonnummer 059 133/6586 erbeten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.