Zahl der Bergrettungseinsätze stieg leider an

Die Bergrettung Niederösterreich/Wien blickt auf ein besonders intensives Jahr zurück. 886 Einsätze mussten die freiwilligen Retter im Vorjahr bewältigen – so viele wie noch nie. 928 Menschen wurden dabei aus alpinen Notlagen gerettet. Im Schnitt rückte die Bergrettung zweieinhalb Mal pro Tag aus. Positiv dabei: die Zahl der tödlichen Alpinunfälle ist von 14 auf elf gesunken. „Bedauerlich ist, dass viele Einsätze mit besserer Vorbereitung vermieden werden könnten“, erklärt Landesleiter Karl Weber. 233 Mal mussten unverletzte Personen gerettet werden, weil sie erschöpft waren, schlecht ausgerüstet oder die Gefahren unterschätzt hatten. Besonders Sorgen bereiten der Bergrettung auch immer mehr Nachteinsätze, deren Zahl zuletzt deutlich gestiegen ist.