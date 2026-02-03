100 Freiwillige auf der Suche nach „Lawinenopfern“

Denn gerade in Niederösterreich sind – wenn auch selten – Lawinenabgänge eine besondere Herausforderung. Durch die eher niedrigen Berge treten Lawinen oft knapp über der Baumgrenze auf und durch die Wucht der Schneemassen werden Opfer dann schnell gegen die Bäume gedrückt. „Eine Lawine kann dabei durchaus das Gewicht von 150 Tonnen erreichen“, heißt es von Seiten der Bergrettung NÖ.