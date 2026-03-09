Simon Gietl besiegt das „Phantom der Zinne“!

Hoch über den verschneiten Dolomiten stellte sich der Südtiroler Extrembergsteiger Simon Gietl allein einer der markantesten und schwierigsten Linien an der legendären Nordwand der Große Zinne – und erfüllt sich damit einen Traum, der ihn seit zehn Jahren begleitet.
Am 5. und 6. März gelingt Simon die winterliche Solo-Begehung der Route „Phantom der Zinne“, einer Linie, die unter Alpinisten fast schon mystischen Ruf genießt. Die Route wurde 1995 von Christoph Hainz und Kurt Astner eröffnet und zählt zu den ästhetischsten und zugleich anspruchsvollsten Wegen durch die gewaltige Nordwand.
Die Vorbereitung für das Abenteuer begann bereits am 27. Februar. Simon schleppte sein Material zum Einstieg der Route, kletterte erste Seillängen an und deponierte dort seine Ausrüstung.
Als er am 5. März zur Wand zurückkehrt, erwarten ihn winterliche Bedingungen: zehn Zentimeter Neuschnee und Temperaturen um minus fünf Grad. Keine idealen, aber brauchbare Verhältnisse für ein Unternehmen, das absolute Konzentration verlangt.
Die Route fordert Kletterei bis etwa 7a+, dazu kommen brüchige Passagen, Schneeauflagen und die Absicherung mit mobilen Sicherungsmitteln. Alles muss sitzen – Fehler verzeiht die Nordwand der Großen Zinne nicht.
Seinen Materialsack zieht Simon während der gesamten Solo-Begehung hinter sich her – Meter für Meter durch die senkrechte Wand.
Mitten in der Wand schlägt der Südtiroler sein Lager auf: auf dem legendären Hasse/Brandler-Band. Ein schmales Felsband, das kaum Platz bietet – jedoch ausreicht für ein kleines Einmannzelt. Simon verbringt eine stille Nacht – allein in einer der berühmtesten Nordwände der Alpen.
Am nächsten Tag wird es ernst. Besonders im oberen Teil der Route zeigen die Dolomiten ihre raue Seite. Am Ringband herrschen tiefwinterliche Verhältnisse. Simon wechselt auf Steigeisen und Pickel, sichert jeden Meter – ein zeitaufwendiger und heikler Abschnitt. Doch der Südtiroler kämpft sich weiter nach oben.
Kurz vor 16 Uhr ist es schließlich geschafft: Simon steht auf dem Gipfel der Großen Zinne. Für den Südtiroler ist der Erfolg mehr als nur eine weitere starke alpinistische Leistung. Vor zehn Jahren hatte er bereits einen ersten Versuch in dieser Route unternommen – damals vergeblich.
Die Erleichterung und Freude über die vollständige Durchsteigung sind entsprechend groß. Dokumentiert wurde das außergewöhnliche Unternehmen von seinem Kameraduo Silvan Metz und Felix Bub.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.