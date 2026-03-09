Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Solo durch Nordwand

Simon Gietl besiegt das „Phantom der Zinne“!

Bergkrone
09.03.2026 16:33
Simon solo in der Route „Phantom der Zinne“
Simon solo in der Route „Phantom der Zinne“(Bild: Silvan Metz und Felix Bub)
Porträt von Bergkrone
Von Bergkrone

Hoch über den verschneiten Dolomiten stellte sich der Südtiroler Extrembergsteiger Simon Gietl allein einer der markantesten und schwierigsten Linien an der legendären Nordwand der Große Zinne – und erfüllt sich damit einen Traum, der ihn seit zehn Jahren begleitet.

0 Kommentare

Am 5. und 6. März gelingt Simon die winterliche Solo-Begehung der Route „Phantom der Zinne“, einer Linie, die unter Alpinisten fast schon mystischen Ruf genießt. Die Route wurde 1995 von Christoph Hainz und Kurt Astner eröffnet und zählt zu den ästhetischsten und zugleich anspruchsvollsten Wegen durch die gewaltige Nordwand.

Die Vorbereitung für das Abenteuer begann bereits am 27. Februar. Simon schleppte sein Material zum Einstieg der Route, kletterte erste Seillängen an und deponierte dort seine Ausrüstung.

Als er am 5. März zur Wand zurückkehrt, erwarten ihn winterliche Bedingungen: zehn Zentimeter Neuschnee und Temperaturen um minus fünf Grad. Keine idealen, aber brauchbare Verhältnisse für ein Unternehmen, das absolute Konzentration verlangt.

Rot eingezeichnet die Route „Phantom der Zinne“, die mitten durch die große Zinne der legendären ...
Rot eingezeichnet die Route „Phantom der Zinne“, die mitten durch die große Zinne der legendären drei Zinnen in den Dolomiten führt.(Bild: Silvan Metz und Felix Bub)

Die Route fordert Kletterei bis etwa 7a+, dazu kommen brüchige Passagen, Schneeauflagen und die Absicherung mit mobilen Sicherungsmitteln. Alles muss sitzen – Fehler verzeiht die Nordwand der Großen Zinne nicht.

Seinen Materialsack zieht Simon während der gesamten Solo-Begehung hinter sich her – Meter für Meter durch die senkrechte Wand.

Mitten in der Wand schlägt der Südtiroler sein Lager auf: auf dem legendären Hasse/Brandler-Band. Ein schmales Felsband, das kaum Platz bietet – jedoch ausreicht für ein kleines Einmannzelt. Simon verbringt eine stille Nacht – allein in einer der berühmtesten Nordwände der Alpen.

Direkt am Hasse/Brandler-Band fand Simon eine Stelle für sein kleines Einmannzelt.
Direkt am Hasse/Brandler-Band fand Simon eine Stelle für sein kleines Einmannzelt.(Bild: Silvan Metz und Felix Bub)

Am nächsten Tag wird es ernst. Besonders im oberen Teil der Route zeigen die Dolomiten ihre raue Seite. Am Ringband herrschen tiefwinterliche Verhältnisse. Simon wechselt auf Steigeisen und Pickel, sichert jeden Meter – ein zeitaufwendiger und heikler Abschnitt. Doch der Südtiroler kämpft sich weiter nach oben.

Kurz vor 16 Uhr ist es schließlich geschafft: Simon steht auf dem Gipfel der Großen Zinne. Für den Südtiroler ist der Erfolg mehr als nur eine weitere starke alpinistische Leistung. Vor zehn Jahren hatte er bereits einen ersten Versuch in dieser Route unternommen – damals vergeblich.

Geschafft. In zwei Tagen ist Simon allein durch die große Zinne geklettert.
Geschafft. In zwei Tagen ist Simon allein durch die große Zinne geklettert.(Bild: Silvan Metz und Felix Bub)

Die Erleichterung und Freude über die vollständige Durchsteigung sind entsprechend groß. Dokumentiert wurde das außergewöhnliche Unternehmen von seinem Kameraduo Silvan Metz und Felix Bub.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Bergkrone
09.03.2026 16:33
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tourentipps

Während der Wanderung blicken wir über das Inntal hinüber ins Karwendel – unter anderem zum ...
Nix wie los
Frühlingswanderung zu
einer versteckten Grotte
Der Zirbitzkogel ist einer der beliebtesten Ausflugsberge der Steiermark.
Wanderbare Steiermark
Skitour auf den höchsten Gipfel der Seetaler Alpen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
289.056 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
263.263 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
257.678 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
2270 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
USA ändern Kriegsziele ++ Paris deutet Einsatz an
2236 mal kommentiert
Innenpolitik
Rufe nach Sky Shield werden auch bei uns lauter
1304 mal kommentiert
Die Luftverteidigung rückt durch den Krieg im Nahen Osten in den Fokus. Bis 2032 soll „volle ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf