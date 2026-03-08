Mit E-Bike gegen Pkw: 13-Jähriger schwer verletzt

Im steirischen Wies kollidierte am Sonntagvormittag ein 13-jähriger Radler mit der Front eines entgegenkommenden Pkw. Der Teenager brach sich mehrere Knochen, sein Helm dürfte jedoch Schlimmeres verhindert haben.
Gegen 8.45 Uhr fuhr der 13-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit seinem E-Bike auf einer abschüssigen Gemeindestraße in Wies, als ihm in einer unübersichtlichen Linkskurve ein Pkw entgegenkam. Der Bursche konnte nicht schnell genug bremsen.
Kollision unvermeidbar
Er prallte gegen die Front des Pkw und schlug mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe des Fahrzeuges auf. Eigenen Angaben zufolge hatte die 41-jährige Pkw-Lenkerin zuvor noch vergebens versucht, dem Burschen durch ein Fahrmanöver auszuweichen. Eine Kollision dürfte jedoch nicht mehr zu vermeiden gewesen sein.
Helm als Lebensretter
Der 13-Jährige kam auf der Fahrbahn zu liegen. Er war ansprechbar, klagte jedoch über starke Schmerzen. Er wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber Christopherus 12 ins LKH Graz geflogen. Ersten Informationen zufolge dürfte der Bursche mehrere Brüche erlitten haben. Sein Sturzhelm dürfte jedoch schwere Kopfverletzungen verhindert haben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.