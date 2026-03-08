Vorteilswelt
Mehrere Knochenbrüche

Mit E-Bike gegen Pkw: 13-Jähriger schwer verletzt

Steiermark
08.03.2026 15:22
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Im steirischen Wies kollidierte am Sonntagvormittag ein 13-jähriger Radler mit der Front eines entgegenkommenden Pkw. Der Teenager brach sich mehrere Knochen, sein Helm dürfte jedoch Schlimmeres verhindert haben.

0 Kommentare

Gegen 8.45 Uhr fuhr der 13-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit seinem E-Bike auf einer abschüssigen Gemeindestraße in Wies, als ihm in einer unübersichtlichen Linkskurve ein Pkw entgegenkam. Der Bursche konnte nicht schnell genug bremsen.

Kollision unvermeidbar
Er prallte gegen die Front des Pkw und schlug mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe des Fahrzeuges auf. Eigenen Angaben zufolge hatte die 41-jährige Pkw-Lenkerin zuvor noch vergebens versucht, dem Burschen durch ein Fahrmanöver auszuweichen. Eine Kollision dürfte jedoch nicht mehr zu vermeiden gewesen sein.

Helm als Lebensretter
Der 13-Jährige kam auf der Fahrbahn zu liegen. Er war ansprechbar, klagte jedoch über starke Schmerzen. Er wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber Christopherus 12 ins LKH Graz geflogen. Ersten Informationen zufolge dürfte der Bursche mehrere Brüche erlitten haben. Sein Sturzhelm dürfte jedoch schwere Kopfverletzungen verhindert haben.

Steiermark
08.03.2026 15:22
