Paragleiter (18) stürzte bei Ausweichmanöver ab

Plötzlich auf „Leeseite“ und abgesackt

Um an Höhe zu gewinnen, flog er etwa 250 Höhenmeter unterhalb des Gipfels entgegen dem Uhrzeigersinn Kreise. Dabei kam er nahe an einen Felsen. Um auszuweichen, leitete der Gleitschirmpilot ein Manöver ein und geriet dadurch auf die windabgewandte „Leeseite“, wodurch der Gleitschirm rasch an Höhe verlor. Schließlich prallte der 18-Jährige aus einer Höhe von rund 30 Metern hart auf dem Boden auf und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.