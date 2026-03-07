Paragleiter (18) stürzte bei Ausweichmanöver ab

Bei herrlichem Flugwetter war am Samstag ein junger Paragleiter-Pilot in Osttirol in der Luft. Bei einem Ausweichmanöver sackte der Schirm ab und der 18-Jährige prallte hart auf dem Boden auf.
Gegen 15.30 Uhr startete der 18-Jährige mit seinem Gleitschirm auf einer Seehöhe von 2220 Metern vom Startplatz „Steinermandl“ (Gemeindegebiet Nussdorf-Debant) und beabsichtigte in Richtung des Schleinitz-Gipfels zu fliegen.
Plötzlich auf „Leeseite“ und abgesackt
Um an Höhe zu gewinnen, flog er etwa 250 Höhenmeter unterhalb des Gipfels entgegen dem Uhrzeigersinn Kreise. Dabei kam er nahe an einen Felsen. Um auszuweichen, leitete der Gleitschirmpilot ein Manöver ein und geriet dadurch auf die windabgewandte „Leeseite“, wodurch der Gleitschirm rasch an Höhe verlor. Schließlich prallte der 18-Jährige aus einer Höhe von rund 30 Metern hart auf dem Boden auf und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.
Nachdem der junge Mann selbständig den Notruf gewählt hatte, wurde er von der Besatzung des Notarzthubschraubers an der Unfallstelle erstversorgt, per Tau geborgen und anschließend in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen, wo er in stationärer Behandlung aufgenommen werden musste.
