Post Covid: Mobile Teams sollen Patienten betreuen

Noch bevor das Konzept in die Umsetzung geht, lässt die Grazer KPÖ-Gemeinderätin Amrei Lässer, die selbst Ärztin ist, mit einer wichtigen Ergänzung aufhorchen: „Gerade bei schwer Erkrankten kann der Weg zu einer Ordination oder Ambulanz zu einer erheblichen gesundheitlichen Verschlechterung führen.“ Lässer empfiehlt eine „aufsuchende Versorgung, die medizinische, pflegerische und therapeutische Expertise zu den Menschen nach Hause bringt“. Hierfür könne man auf bestehende mobile Teams zurückgreifen.