ÖBB als „Schlafräuber“

Bauarbeiten an Südbahn stören heilige Nachtruhe

Niederösterreich
08.03.2026 15:00
Rund um den Ausbau des Wiener Neustädter Bahnhofes wird auch in der Nacht weiter ausgebaut.
Rund um den Ausbau des Wiener Neustädter Bahnhofes wird auch in der Nacht weiter ausgebaut.
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Bauarbeiten an den Bahngeleisen der Südbahn in Wiener Neustadt rauben derzeit so manchem Bürger zwischen 0.30 Uhr und drei Uhr früh den Schlaf. Doch viele Arbeiten seien laut ÖBB nur möglich, wenn kein Zug fährt. 

0 Kommentare

„Es gibt Menschen, die müssen um sechs Uhr aufstehen“, ärgert sich dazu ein Anrainer. Auch seine Nachbarn seien schon verzweifelt. Bauarbeiten an den Bahngeleisen lassen derzeit zahlreiche Niederösterreicher nachts nicht schlafen.  

„Auch leichte Erschütterungen möglich“
Vonseiten der ÖBB heißt es dazu: „Derzeit laufen Intensiv-Bauphasen im Bereich Warme Fischa“, Bewohner seien davon ausreichend informiert worden. Bis zum 7. April käme es noch zu weiteren notwendigen Arbeiten. „Die ÖBB setzen alles daran, die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten, jedoch sind Lärm- und Staubentwicklung unvermeidbar“, heißt es dazu aus der Pressestelle. Auch leichte Erschütterungen seien möglich – insbesondere während der Rammarbeiten.

Die Arbeiten laufen derzeit rund um die Uhr. „Nachtarbeiten sind notwendig, um den Zugverkehr tagsüber aufrecht zu erhalten, und manche Arbeiten erfordern Sperren, weshalb wir sie teilweise nachts durchführen müssen.“

