Bauarbeiten an Südbahn stören heilige Nachtruhe

„Auch leichte Erschütterungen möglich“

Vonseiten der ÖBB heißt es dazu: „Derzeit laufen Intensiv-Bauphasen im Bereich Warme Fischa“, Bewohner seien davon ausreichend informiert worden. Bis zum 7. April käme es noch zu weiteren notwendigen Arbeiten. „Die ÖBB setzen alles daran, die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten, jedoch sind Lärm- und Staubentwicklung unvermeidbar“, heißt es dazu aus der Pressestelle. Auch leichte Erschütterungen seien möglich – insbesondere während der Rammarbeiten.