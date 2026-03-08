„Die Spieler dachten, sie sind an der Copacabana“

Es gärt in Lustenau

Es war bei weitem nicht der erste miserable Auftritt in dieser Saison. Vielfach kaschierten jedoch das Ergebnis und späte Tore die spielerischen und auch physischen Schwächen. Die Vienna hingegen zeigte diese schonungslos auf. Noch ist für Lustenau nicht viel passiert, da auch die Konkurrenz schwächelte. Die Spitze liegt eng zusammen. Der Fan-Unmut betrifft aber vor allem den Trainer, wie vielfach zu hören und zu lesen ist. Auf der Tribüne und im Forum gärt es – auch wegen der hohen Erwartungshaltung in Lustenau.