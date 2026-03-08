Vorteilswelt
Austria-Coach Mader:

„Die Spieler dachten, sie sind an der Copacabana“

Vorarlberg
08.03.2026 09:25
Die Vienna spielte eine starke Partie, Lustenau-Kapitän Matthias Maak (r.) & Co. dagegen nicht.
Die Vienna spielte eine starke Partie, Lustenau-Kapitän Matthias Maak (r.) & Co. dagegen nicht.(Bild: GEPA)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Austria Lustenau-Coach Markus Mader ärgerte sich über den viel zu lässigen Auftritt seiner Mannschaft bei der klaren 0:3-Heimniederlage gegen die Vienna, die für viele ein Augenöffner war. Die Austria-Fans schießen sich währenddessen vor allem auf den Trainer ein.

0 Kommentare

Treffender als ein enttäuschter Fan es tat, kann man die Stimmung in Lustenau nicht zusammenfassen. Der Austria-Anhänger schreibt, dass ein Stadion-Erlebnis in der SunMinimeal-Arena einer Wurzelbehandlung ohne Betäubung gleicht. Und tatsächlich mussten die fast 3000 Zuschauer – darunter auch GC-Zürich-Trainer Gerald Scheiblehner – sehr leidensfähig sein, um sich die Darbietung der Hausherren am Freitag über die gesamte Spielzeit anzutun.

Nicht nur die 0:3-Niederlage schmerzte, sondern vor allem die Art und Weise wie sich die Mannschaft, die sich selbst den Titel zum Ziel gesteckt hat, präsentierte. „Ich habe eigentlich nur ein Team gesehen, das mit Leidenschaft, Aggressivität und Herz auf dem Platz war. Es war leider nicht meines“, fasste ein geschockter Trainer Markus Mader das Debakel zusammen.

Für Austria-Coach Markus Mader war der Auftritt seines Teams gegen Liefering unerklärlich.
Für Austria-Coach Markus Mader war der Auftritt seines Teams gegen Liefering unerklärlich.(Bild: GEPA)

Für den Coach ist es unerklärlich, wie man derart in ein Spiel gehen kann. „Die Jungs dachten, sie sind an der Copacabana und können lässig drauflosspielen. Es haben sämtliche Basics gefehlt. Deshalb bin ich in der Halbzeit auch richtig laut geworden.“ Genützt hat es – trotz mehr Bemühen – am Ende nichts.

Es gärt in Lustenau
Es war bei weitem nicht der erste miserable Auftritt in dieser Saison. Vielfach kaschierten jedoch das Ergebnis und späte Tore die spielerischen und auch physischen Schwächen. Die Vienna hingegen zeigte diese schonungslos auf. Noch ist für Lustenau nicht viel passiert, da auch die Konkurrenz schwächelte. Die Spitze liegt eng zusammen. Der Fan-Unmut betrifft aber vor allem den Trainer, wie vielfach zu hören und zu lesen ist. Auf der Tribüne und im Forum gärt es – auch wegen der hohen Erwartungshaltung in Lustenau.

Vorarlberg
