Ein zweiter Sieg gegen den Ex-Trainer wäre perfekt

Auf die Vorarlberger wartet heute in Graz ein ausverkauftes Stadion. Und Ex-Trainer Fabio Ingolitsch. Der bei der Pressekonferenz pikanterweise vor dem Gegner warnte: „Altach ist sehr kompakt, sie haben das System schon zu meiner Zeit verinnerlicht und machen das jetzt richtig gut.“ Im Gegenzug meinte der Sturm-Coach, dass seine Mannschaft in dieser Hinsicht noch nicht so weit sei wie die Ländle-Elf. Ingolitsch spielt heute quasi gegen sich selbst.