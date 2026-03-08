Vorteilswelt
Altach vs. Sturm

Ein zweiter Sieg gegen den Ex-Trainer wäre perfekt

Vorarlberg
08.03.2026 11:25
Im letzten Aufeinandertreffen im Cup setzten sich Mike Bähre und seine Teamkollegen gegen Sturm ...
Im letzten Aufeinandertreffen im Cup setzten sich Mike Bähre und seine Teamkollegen gegen Sturm durch.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Der SCR Altach trifft heute zum zweiten Mal auf Ex-Trainer Fabio Ingolitsch. Nachdem die Rheindörfler Sturm schon im Cup besiegt haben, peilen sie nun einen weiteren Sieg gegen den alten Coach an. Und damit auch erstmals in der Vereinsgeschichte die Meistergruppe.

0 Kommentare

Regeneration war für die Cuphelden des SCR Altach nach dem Aufstieg ins Finale angesagt. Schon heute Nachmittag (17) steht für die Rheindörfler das nächste große Spiel auf dem Programm. Für Jäger und Co. geht es dabei um nichts weniger als den erstmaligen Einzug in die Meisterrunde der Bundesliga. Ein Sieg oder unter Umständen sogar schon ein Remis sind die Voraussetzung.

Die Anreise nach Graz erfolgte gestern mit dem Flugzeug und dauerte nur rund eine Stunde. „Das ist schon viel angenehmer als sechs oder mehr Stunden im Bus zu verbringen“, gesteht Kapitän Lukas Jäger. Der im Übrigen mit seiner Torausbeute nicht wirklich zufrieden ist: „Nur alle zwei Jahre zu treffen, ist mir schon zu wenig.“

Altach-Kapitän Lukas Jäger erzielte zuletzt den Siegtreffer im Cup gegen RB Salzburg.
Altach-Kapitän Lukas Jäger erzielte zuletzt den Siegtreffer im Cup gegen RB Salzburg.(Bild: GEPA)

Auf die Vorarlberger wartet heute in Graz ein ausverkauftes Stadion. Und Ex-Trainer Fabio Ingolitsch. Der bei der Pressekonferenz pikanterweise vor dem Gegner warnte: „Altach ist sehr kompakt, sie haben das System schon zu meiner Zeit verinnerlicht und machen das jetzt richtig gut.“ Im Gegenzug meinte der Sturm-Coach, dass seine Mannschaft in dieser Hinsicht noch nicht so weit sei wie die Ländle-Elf. Ingolitsch spielt heute quasi gegen sich selbst.

Altach-Coach Ognjen Zaric sieht sein Team als Außenseiter in Graz.
Altach-Coach Ognjen Zaric sieht sein Team als Außenseiter in Graz.(Bild: APA/DIETMAR STIPLOVSEK)

Zaric bleibt demütig
Ob Altach-Trainer Ognjen Zaric seine Anfangsformation verändert, wird er erst heute entscheiden. Trotz all der Erfolge bleiben der Trainer und auch die anderen im Staff demütig: „Wir sind auch in Graz der Außenseiter. Die Mannschaft von Ingolitsch hat mehr Qualität als wir. Die Zielsetzung Klassenerhalt hat sich nicht verändert“, sagt Zaric. Worte, die der Altach-Coach trotz der aktuellen Erfolge immer verwendet.

Vorarlberg
08.03.2026 11:25
Vorarlberg
