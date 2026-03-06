Alkolenker (47) prallte gegen einen Baum

Gegen 20.45 Uhr war der Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark auf der Gemeindestraße Ringgrabenweg von Edelsbach kommend in Richtung Norden unterwegs. In einer starken Rechtskurve verlor er wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus, wo er frontal mit einem Baum kollidierte.