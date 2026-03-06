Alkolenker (47) prallte gegen einen Baum

Messerstich im Suff: 25-Jähriger festgenommen
In Edelsbach bei Feldbach (Steiermark) ist am Donnerstagabend ein 47-Jähriger frontal in einen Baum gefahren. Der Mann war laut Polizei stark alkoholisiert.
Gegen 20.45 Uhr war der Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark auf der Gemeindestraße Ringgrabenweg von Edelsbach kommend in Richtung Norden unterwegs. In einer starken Rechtskurve verlor er wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus, wo er frontal mit einem Baum kollidierte.
Verletzungen im Gesicht
Das Auto löste einen automatischen Notruf aus. Die Einsatzkräfte stellten im Gesicht des Mannes Verletzungen fest und brachten ihn zum LKH Feldbach. Die Polizei nahm dem 47-Jährigen an Ort und Stelle den Führerschrein ab, denn ein Test ergab eine starke Alkoholisierung.
