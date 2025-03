Diagonale: Politisch, menschlich, glänzend

„Happy“: Mit Hoffnung gegen das System

Zwölf Jahre lang hat Sandeep Kumar an seinem Spielfilm „Happy“ gearbeitet. Seit zehn Jahren versucht der Inder Happy (Sahidur Rahaman) sich in Wien zu etablieren, doch er scheitert – an Asylbeamten, an der Bürokratie, an sich selbst. Nun drohen Schubhaft und Abschiebung. Happy setzt nach dem Prinzip Hoffnung alles auf eine Karte, um die womöglich letzten Wochen mit seiner Tochter zu genießen.