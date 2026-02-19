Abbruchfirma ist pleite: 24 Mitarbeiter betroffen

Bis 2024 wurden zwar Jahresüberschüsse erzielt, trotzdem kam es nun zur Zahlungsunfähigkeit. Ein Mitgrund: Zwei zugesagte Großprojekte kamen nicht zustande. Die Passiva werden mit rund 3,26 Millionen Euro angegeben. Jetzt laufen Investorengespräche, eine Sanierung ist geplant. Den Gläubigern wird eine Sanierungsplanquote von 30 Prozent angeboten.