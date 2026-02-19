Abbruchfirma ist pleite: 24 Mitarbeiter betroffen

Die steirische „Demolit-Abbruch GmbH“ hat ein Sanierungsverfahren angemeldet. 24 Dienstnehmer und 76 Gläubiger sind betroffen. Die Verbindlichkeiten gehen in Millionenhöhe.
Über das Abbruch-Unternehmen „Demolit GmbH“ mit Sitz in Heiligenkreuz an der Waasen wurde am Donnerstag in Graz ein Sanierungsverfahren eröffnet. Das gibt der Alpenländische Kreditorenschutzverband (AKV) bekannt. Die Firma mit 24 Mitarbeitern musste Insolvenz anmelden. Auch 76 Gläubiger sind betroffen.
Das Unternehmen, spezialisiert auf Abbrucharbeiten an Gebäuden, wurde 2015 gegründet. Laut AKV gab es in den Jahren 2019 und 2020 massive Verluste. Es kam zu Vertragsrückgängen, da Arbeiten nicht termin- und fachgerecht ausgeführt wurden. Die Firma reagierte mit personellen Maßnahmen.
Bis 2024 wurden zwar Jahresüberschüsse erzielt, trotzdem kam es nun zur Zahlungsunfähigkeit. Ein Mitgrund: Zwei zugesagte Großprojekte kamen nicht zustande. Die Passiva werden mit rund 3,26 Millionen Euro angegeben. Jetzt laufen Investorengespräche, eine Sanierung ist geplant. Den Gläubigern wird eine Sanierungsplanquote von 30 Prozent angeboten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.