AK Tirol fordert Bürokratie-Abbau

Bürokratie sorgt im Alltag vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer wieder für Frust. Formulare, komplizierte Verfahren und langwierige administrative Abläufe erschweren nicht nur das Arbeitsleben, sondern auch viele Bereiche des täglichen Lebens. Die Arbeiterkammer Tirol will das nun ändern und legt ein umfassendes Forderungspaket für den Abbau bürokratischer Hürden vor.