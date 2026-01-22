Vorteilswelt
Markt zieht wieder an

Immobilien-Kaufvolumen um ein Viertel gestiegen

Oberösterreich
22.01.2026 11:20
Der Wohnungsmarkt kommt laut neuen Zahlen wieder in Schwung.
Der Wohnungsmarkt kommt laut neuen Zahlen wieder in Schwung.(Bild: Wolfgang Spitzbart – stock.adobe.com)
Von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nach dürren Jahren geht es am Immobilienmarkt wieder bergauf – das legen Zahlen aus dem gerade abgelaufenen Jahr 2025 nahe. Das Transaktionsvolumen von Wohnobjekten ist um ein knappes Viertel gestiegen – mit großen Unterschieden in den Bundesländern.

Insgesamt 115.000 Immobilien wechselten 2025 österreichweit ihren Besitzer – um 15 Prozent mehr als im Jahr davor. Beim Transaktionsvolumen, also den zusammengerechneten Kaufpreisen, war das Plus mit 23,73 Prozent sogar noch größer, wie eine Auswertung der Grundbuchexperten von IMMOunited zeigt.

In Oberösterreich legte das Transaktionsvolumen von Wohnimmobilien um 23,85 Prozent zu – der vierthöchste Wert im Bundesländervergleich, siehe Grafik weiter unten. Spitzenreiter ist die Steiermark mit plus 31,81 Prozent. Den geringsten Anstieg gab es im Burgenland mit knappen acht Prozent.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

„Immobilienmarkt wieder in Bewegung“
„Die steigende Zahl an Immobilientransaktionen macht deutlich, dass der österreichische Immobilienmarkt wieder in Bewegung kommt“, kommentiert IMMOunited-CEO Roland Schmid die Auswertung.

Darauf deuten auch steigende Kreditvolumen hin, über die zuletzt mehrere Banken berichtet haben. Hohe Baukosten und hohe Zinsen hatten den Haus- und Wohnungsmarkt in den vergangenen Jahren einbrechen lassen. Weil er jetzt wieder anzieht, rechnen Expertinnen und Experten mit steigenden Preisen in den kommenden Jahren.

