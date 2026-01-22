Immobilien-Kaufvolumen um ein Viertel gestiegen

Nach dürren Jahren geht es am Immobilienmarkt wieder bergauf – das legen Zahlen aus dem gerade abgelaufenen Jahr 2025 nahe. Das Transaktionsvolumen von Wohnobjekten ist um ein knappes Viertel gestiegen – mit großen Unterschieden in den Bundesländern.
Insgesamt 115.000 Immobilien wechselten 2025 österreichweit ihren Besitzer – um 15 Prozent mehr als im Jahr davor. Beim Transaktionsvolumen, also den zusammengerechneten Kaufpreisen, war das Plus mit 23,73 Prozent sogar noch größer, wie eine Auswertung der Grundbuchexperten von IMMOunited zeigt.
In Oberösterreich legte das Transaktionsvolumen von Wohnimmobilien um 23,85 Prozent zu – der vierthöchste Wert im Bundesländervergleich, siehe Grafik weiter unten. Spitzenreiter ist die Steiermark mit plus 31,81 Prozent. Den geringsten Anstieg gab es im Burgenland mit knappen acht Prozent.
„Immobilienmarkt wieder in Bewegung“
„Die steigende Zahl an Immobilientransaktionen macht deutlich, dass der österreichische Immobilienmarkt wieder in Bewegung kommt“, kommentiert IMMOunited-CEO Roland Schmid die Auswertung.
Darauf deuten auch steigende Kreditvolumen hin, über die zuletzt mehrere Banken berichtet haben. Hohe Baukosten und hohe Zinsen hatten den Haus- und Wohnungsmarkt in den vergangenen Jahren einbrechen lassen. Weil er jetzt wieder anzieht, rechnen Expertinnen und Experten mit steigenden Preisen in den kommenden Jahren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.