Unfallzeugen gesucht

Rennradfahrer bei Kollision schwer verletzt

Steiermark
04.03.2026 08:51
Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls in Graz (Symbolbild)
Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls in Graz (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Zu einer Kollision zweier Rennradfahrer kam es am Dienstagabend im Grazer Bezirk Gries. Beide wurden verletzt, einer davon sogar schwer. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.

Am Dienstag gegen 19.15 Uhr lenkte ein 53-jähriger Wiener sein Rennrad am nördlichen Geh- und Radweg der Eggenberger Straße von Osten kommend in Fahrtrichtung Westen. Zeitgleich lenkte eine 25-jährige Grazerin ihr Rennrad in die entgegengesetzte Richtung. Da vor dem 52-Jährigen ein unbekannter Fahrradfahrer mit geringer Geschwindigkeit fuhr, wollte er diesen Radfahrer links überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 25-Jährigen, beide kamen zu Sturz.

Der 52-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert. Seine Unfallgegnerin wurde zwar leicht verletzt, aber vorsorglich zur Beobachtung für eine Nacht ebenfalls im LKH Graz stationär aufgenommen.

Um den Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei nun Zeugen – diese mögen sich bei der Verkehrsinspektion Graz unter der Telefonnummer 059133-65-4110 melden. Die Eggenberger Straße war zu diesem Zeitpunkt stark befahren und der Geh- und Radweg rege belebt.

Steiermark
04.03.2026 08:51
