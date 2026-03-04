Rennradfahrer bei Kollision schwer verletzt

Zu einer Kollision zweier Rennradfahrer kam es am Dienstagabend im Grazer Bezirk Gries. Beide wurden verletzt, einer davon sogar schwer. Nun sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls.
Am Dienstag gegen 19.15 Uhr lenkte ein 53-jähriger Wiener sein Rennrad am nördlichen Geh- und Radweg der Eggenberger Straße von Osten kommend in Fahrtrichtung Westen. Zeitgleich lenkte eine 25-jährige Grazerin ihr Rennrad in die entgegengesetzte Richtung. Da vor dem 52-Jährigen ein unbekannter Fahrradfahrer mit geringer Geschwindigkeit fuhr, wollte er diesen Radfahrer links überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 25-Jährigen, beide kamen zu Sturz.
Der 52-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert. Seine Unfallgegnerin wurde zwar leicht verletzt, aber vorsorglich zur Beobachtung für eine Nacht ebenfalls im LKH Graz stationär aufgenommen.
Um den Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei nun Zeugen – diese mögen sich bei der Verkehrsinspektion Graz unter der Telefonnummer 059133-65-4110 melden. Die Eggenberger Straße war zu diesem Zeitpunkt stark befahren und der Geh- und Radweg rege belebt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.