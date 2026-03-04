Rennradfahrer bei Kollision schwer verletzt

Am Dienstag gegen 19.15 Uhr lenkte ein 53-jähriger Wiener sein Rennrad am nördlichen Geh- und Radweg der Eggenberger Straße von Osten kommend in Fahrtrichtung Westen. Zeitgleich lenkte eine 25-jährige Grazerin ihr Rennrad in die entgegengesetzte Richtung. Da vor dem 52-Jährigen ein unbekannter Fahrradfahrer mit geringer Geschwindigkeit fuhr, wollte er diesen Radfahrer links überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 25-Jährigen, beide kamen zu Sturz.