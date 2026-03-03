Raser auf A13 gestoppt: Probeführerschein futsch

Ganz besonders eilig hatte es am späten Montagnachmittag ein Probeführerscheinbesitzer auf der Brennerautobahn in Tirol: Der 24-jährige Einheimische bretterte mit mehr als 170 km/h über die A13. Der Tempobolzer wurde von der Polizei aus dem Verkehr gezogen und muss jetzt wieder zu Fuß gehen oder auf Öffis umsteigen.