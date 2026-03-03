Raser auf A13 gestoppt: Probeführerschein futsch

Ganz besonders eilig hatte es am späten Montagnachmittag ein Probeführerscheinbesitzer auf der Brennerautobahn in Tirol: Der 24-jährige Einheimische bretterte mit mehr als 170 km/h über die A13. Der Tempobolzer wurde von der Polizei aus dem Verkehr gezogen und muss jetzt wieder zu Fuß gehen oder auf Öffis umsteigen.
Gegen 17 Uhr geriet der Raser auf der Brennerautobahn bei Matrei ins Visier einer Polizeistreife. Bei einer erlaubten Geschwindigkeit von 100 km/h wurde der junge Mann mit 168 km/h gemessen – abzüglich der Messtoleranz, wohlgemerkt. Der 24-Jährige war also wohl mehr als 70 km/h zu schnell!
Schein abgenommen, hohe Strafe droht
Der junge Mann wurde folglich von der Streife angehalten und zur Rede gestellt. Seinen Probeführerschein musste der 24-Jährige an Ort und Stelle abgeben. Entsprechende Anzeigen erfolgen. Eine empfindliche Strafe droht.
