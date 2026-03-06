Raptors müssen sich Minnesota geschlagen geben

Neun Punkte von Pöltl

In Minneapolis verbuchte Pöltl 9 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists, 2 Steals sowie einen Block in 29:04 Einsatzminuten. Für die Vorentscheidung in dem Duell sorgte ein 11:0-Lauf der Gastgeber auf 86:70 gegen Ende des dritten Viertels. Die Timberwolves hätten in dieser Phase den Rebound kontrolliert und seien von außen heiß gelaufen, sagte der heimische NBA-Pionier. Am Sonntag empfängt Toronto die Dallas Mavericks. Die Texaner unterlagen bei Orlando Magic knapp 114:115. Die Sieger (33:28) rückten den in der Eastern Conference nach wie vor fünftplatzierten Kanadiern (35:27) damit ebenso näher wie Miami Heat (34:29) durch ein 126:110 gegen die Brooklyn Nets.