Geschwindigkeit unterschätzt: Auto rammt E-Scooter

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr. Der 79-jährige Autofahrer beabsichtigte, in die Josef-Hirn-Straße in Innsbruck einzubiegen. Zur selben Zeit kam ihm ein Deutscher mit einem E-Scooter entgegen. „Der Pkw-Lenker ging davon aus, noch vor diesem einbiegen zu können“, schildert die Polizei, wie es zu dem Unfall kommen konnte.