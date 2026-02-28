Geschwindigkeit unterschätzt: Auto rammt E-Scooter

Erhebliche Verletzungen trug Samstag kurz nach Mittag ein 48-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck davon. Der Mann war mit seinem E-Scooter von einem Auto erfasst worden. Der Pkw-Lenker (79) hatte die Geschwindigkeit des Rollers offenbar unterschätzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr. Der 79-jährige Autofahrer beabsichtigte, in die Josef-Hirn-Straße in Innsbruck einzubiegen. Zur selben Zeit kam ihm ein Deutscher mit einem E-Scooter entgegen. „Der Pkw-Lenker ging davon aus, noch vor diesem einbiegen zu können“, schildert die Polizei, wie es zu dem Unfall kommen konnte.
Unfallopfer in die Klinik eingeliefert
Die Annahme des Autofahrers erwies sich als fataler Irrtum. Der Pkw erfasste beim Einbiegen den E-Scooter. Der 48-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde anschließend auf die Straße geschleudert. Dabei erlitt er erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde der Mann in die Klinik Innsbruck eingeliefert.
