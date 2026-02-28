Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

48-Jähriger verletzt

Geschwindigkeit unterschätzt: Auto rammt E-Scooter

Tirol
28.02.2026 19:00
Der Lenker des E-Scooters wurde erheblich verletzt. (Symbolbild)
Der Lenker des E-Scooters wurde erheblich verletzt. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Erhebliche Verletzungen trug Samstag kurz nach Mittag ein 48-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck davon. Der Mann war mit seinem E-Scooter von einem Auto erfasst worden. Der Pkw-Lenker (79) hatte die Geschwindigkeit des Rollers offenbar unterschätzt. 

0 Kommentare

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr. Der 79-jährige Autofahrer beabsichtigte, in die Josef-Hirn-Straße in Innsbruck einzubiegen. Zur selben Zeit kam ihm ein Deutscher mit einem E-Scooter entgegen. „Der Pkw-Lenker ging davon aus, noch vor diesem einbiegen zu können“, schildert die Polizei, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Unfallopfer in die Klinik eingeliefert
Die Annahme des Autofahrers erwies sich als fataler Irrtum. Der Pkw erfasste beim Einbiegen den E-Scooter. Der 48-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde anschließend auf die Straße geschleudert. Dabei erlitt er erhebliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde der Mann in die Klinik Innsbruck eingeliefert. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
28.02.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Straße von Hormus gesperrt ++ über 200 tote Iraner
285.101 mal gelesen
Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten Welthandels-Seerouten der Welt. 
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
108.238 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Österreich
Interne Schelte für Toni Fabers „Zölibat“-Sager
85.395 mal gelesen
Krone Plus Logo
Gern gesehener Gast auf Veranstaltungen: Dompfarrer Toni Faber mit Natalie Nemec,  hier auf dem ...
Außenpolitik
Straße von Hormus gesperrt ++ über 200 tote Iraner
4588 mal kommentiert
Die Straße von Hormus gilt als eine der wichtigsten Welthandels-Seerouten der Welt. 
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1580 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Wien
Beliebte Imbiss-Kette wirbt mit Ramadan-Menüs
1124 mal kommentiert
Ramadan-Menü bei Nordsee: geniale Idee oder Ärgernis?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf