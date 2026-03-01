Vorteilswelt
Ab 29. Oktober

Der Cirque du Soleil kommt mit „Ovo“ nach Graz

Steiermark
01.03.2026 04:59
Kunterbunte Kostüme und atemberaubende Akrobatik in „Ovo“: So kennt man den Cirque du Soleil.
Kunterbunte Kostüme und atemberaubende Akrobatik in „Ovo“: So kennt man den Cirque du Soleil.(Bild: Marie-Andrée Lemire)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der kanadische Cirque du Soleil kommt mit seiner Erfolgsshow „Ovo“ im Herbst 2026 endlich wieder nach Österreich und zeigt sie von 29. Oktober bis 1. November erstmals auch in Graz – präsentiert von der „Krone“. Tickets dafür gibt es ab sofort.

Wer Käfer oder Ameisen schon einmal beobachtet hat, kennt das Gefühl der Verwunderung, was diese kleinen Geschöpfe so alles können und schaffen. Genau diese Beobachtung diente dem Cirque du Soleil als Inspiration für die Show-Sensation „Ovo“, die einem Nest voller Akrobatik und Komik gleicht.

Die Zuschauer stürzen dabei kopfüber in einen Kosmos, in dem es vor Leben wimmelt. Ein mysteriöses, großes Ei gibt allen Schauspielern, Artisten und Clowns mit ihren Insektenverkleidungen und Charakteren Rätsel auf. Mächtige Grillen werden vom Trampolin in die Höhe katapultiert und eine hypnotische Spinne verrenkt sich in ihrem Netz bis zur Unkenntlichkeit. Sensationell!

Mehr als sieben Millionen Menschen haben „Ovo“ weltweit gesehen.
Mehr als sieben Millionen Menschen haben „Ovo“ weltweit gesehen.(Bild: Marie-Andrée Lemire)

„Ovo“, was auf Portugiesisch Ei bedeutet, ist ein zeitloses Symbol, das sich wie ein roter Faden durch dieses Spektakel der kanadischen Zirkusmagier zieht. Und bei allem, was da kreucht und fleucht, darf die Liebe nicht zu kurz kommen, wenn die formidable Marienkäferdame ihr Herz für den quirligen, fremden Fliegenmann entdeckt. Und wie immer beim Cirque du Soleil ist auch „Ovo“ gespickt mit artistischen Höchstleistungen.

53 Akrobaten und Musiker gestalten ein Spektakel, das die Vorstellungskraft infrage stellt. Über sieben Millionen Menschen hat „Ovo“ weltweit bereits fasziniert. Und nun kommt die Show – präsentiert von der „Krone“ – wieder nach Österreich: Von 29. Oktober bis 1. November ist sie sechsmal in der Grazer Stadthalle zu sehen. Tickets dafür sind ab sofort erhältlich.

Alle Infos finden Sie hier.

Steiermark

