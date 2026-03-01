Der Cirque du Soleil kommt mit „Ovo“ nach Graz

53 Akrobaten und Musiker gestalten ein Spektakel, das die Vorstellungskraft infrage stellt. Über sieben Millionen Menschen hat „Ovo“ weltweit bereits fasziniert. Und nun kommt die Show – präsentiert von der „Krone“ – wieder nach Österreich: Von 29. Oktober bis 1. November ist sie sechsmal in der Grazer Stadthalle zu sehen. Tickets dafür sind ab sofort erhältlich.

