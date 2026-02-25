Liftarbeiter trennte sich Teil eines Fingers ab

Kollegen leisteten Erste Hilfe

Dabei entdeckte der 43-Jährige Schmierstoffreste am Keilriemen und wollte diese bei laufendem Motor entfernen. Das hatte für ihn fatale Folgen: Der Mann geriet mit der rechten Hand unter den Keilriemen. Ihm wurde dabei das erste Glied des Zeigefingers abgetrennt. Kollegen eilten dem Verletzten zu Hilfe und setzten einen Notruf ab. Der 43-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.