Liftarbeiter trennte sich Teil eines Fingers ab

Ein folgenschwerer Arbeitsunfall ereignete sich Mittwochvormittag in der Skiwelt Wilder Kaiser in Tirol. Ein 43-Jähriger musste in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Der Mann hatte sich bei Wartungsarbeiten einen Teil seines rechten Zeigenfingers abgetrennt.
Der Unfall passierte gegen 11 Uhr in der Bergstation eines 6er-Sesselliftes in der Skiwelt Wilder Kaiser. Der 43-jährige Österreicher war mit einem Kollegen damit beschäftigt, die Antriebswelle eines Elektromotors für die Drehscheibe des Lifts zu tauschen. Nach Abschluss der Arbeiten wurde noch der Keilriemen gereinigt und ein Probebetrieb durchgeführt.
Kollegen leisteten Erste Hilfe
Dabei entdeckte der 43-Jährige Schmierstoffreste am Keilriemen und wollte diese bei laufendem Motor entfernen. Das hatte für ihn fatale Folgen: Der Mann geriet mit der rechten Hand unter den Keilriemen. Ihm wurde dabei das erste Glied des Zeigefingers abgetrennt. Kollegen eilten dem Verletzten zu Hilfe und setzten einen Notruf ab. Der 43-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.
