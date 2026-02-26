Das Rote Kreuz ruht nie: 2549 Einsätze jeden Tag

Tele-Notärzte gefragt

Die Politik ist sich einig: Hochqualifizierte Rotkreuz-Lebensretter stützen unsere alternde Gesellschaft. Bis 2040 wird rund eine halbe Million Menschen in Niederösterreich älter als 65 Jahre sein. „Sicherheit bedeutet nicht nur Notversorgung sondern auch, im Alltag nicht alleine zu sein“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Das Fundament der Notversorgung werden künftig 86 Standorte mit Sanitätern mit Zusatzkompetenz sein“, so Landesrätin Eva Prischl. Neueste Innovation in diesem Bereich: Seit dem Vorjahr sind Tele-Notärzte „vor dem Bildschirm“ rund um die Uhr erreichbar. Seit Anfang 2026 gibt es dafür vom Roten Kreuz und der Ärztekammer eine Basisausbildung.