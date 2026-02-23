Nach Fest: Polizei sucht nach unbekanntem Schläger

Rührend! Gold-Helden ehren toten Teamkollegen
Holen Kinder aufs Eis
In Geistthal hat ein Unbekannter in der Nacht auf Sonntag zwei junge Männer (16 und 19 Jahre) nach einem Fest geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen.
Zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr nachts am Sonntag ereignete sich der Vorfall beim Fest „Beachparty“ in der Halle für alle in Geistthal. Außerhalb der Location soll ein Unbekannter einen 16-Jährigen mit der Faust geschlagen haben. Er wurde schwer verletzt. Auch ein 19-Jähriger bekam Schläge ab, er wurde leicht verletzt, schreibt die Polizei.
Beide Opfer konnten nichts zum Täter sagen, weder zum Aussehen noch zur Kleidung.
Deswegen bittet die Polizei nun, dass Zeugen des Vorfalls sich melden sollen: Polizeiinspektion Voitsberg, 059133/6190.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.