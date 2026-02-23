Nach Fest: Polizei sucht nach unbekanntem Schläger

Zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr nachts am Sonntag ereignete sich der Vorfall beim Fest „Beachparty“ in der Halle für alle in Geistthal. Außerhalb der Location soll ein Unbekannter einen 16-Jährigen mit der Faust geschlagen haben. Er wurde schwer verletzt. Auch ein 19-Jähriger bekam Schläge ab, er wurde leicht verletzt, schreibt die Polizei.