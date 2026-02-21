Netflix zeigt Eric Danes Abschiedsworte an Töchter

„Lebt im Jetzt und genießt jeden Moment“

Die beiden Teenagerinnen sollten „im Jetzt“ leben und jeden Moment genießen, rät ihnen ihr Vater. Sie sollten ihre Liebe für etwas entdecken, das ihre Leidenschaft weckt und Freude bereitet. Für ihn sei das die Schauspielerei gewesen. Weiters betont Dane, wie wichtig echte Freunde seien. Als letzten Ratschlag gibt er seinen Töchtern auf den Weg, bis „zum letzten Atemzug“ zu kämpfen und niemals aufzugeben. ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) habe zwar langsam seinen Körper zerstört, aber niemals seinen Geist. „Billie und Georgia, ihr seid mein Herz. Ihr seid alles für mich. Gute Nacht. Ich liebe euch. Dies sind meine letzten Worte.“