„Gute Nacht“

Netflix zeigt Eric Danes Abschiedsworte an Töchter

21.02.2026 08:49
Eric Dane mit seinen Töchtern Billie und Georgia
Eric Dane mit seinen Töchtern Billie und Georgia
Er kämpfte bis zuletzt, doch am Ende schied „Grey‘s Anatomy“-Star Eric Dane viel zu früh aus dem Leben. Am Donnerstag starb er, wie berichtet, an der Nervenkrankheit ALS. Einen Tag später veröffentlichte das Streamingportal Netflix die Abschiedsworte des 53-Jährigen an seine beiden Töchter.

Netflix zufolge war das Gespräch mit Dane im November aufgezeichnet worden – mit der Absprache, es nach seinem Tod auszustrahlen. Der Schauspieler sitzt dabei in einem Rollstuhl und spricht mit heiserer Stimme über sein Leben. Er richtet bewegende Worte an seine Töchter Billie (15) und Georgia (14) aus der Ehe mit Schauspielerin Rebecca Gayheart. Der Hollywood-Star erinnert an gemeinsame Urlaube und Erlebnisse und teilt Lebensweisheiten, die er durch die Krankheit gelernt habe.

„Lebt im Jetzt und genießt jeden Moment“
Die beiden Teenagerinnen sollten „im Jetzt“ leben und jeden Moment genießen, rät ihnen ihr Vater. Sie sollten ihre Liebe für etwas entdecken, das ihre Leidenschaft weckt und Freude bereitet. Für ihn sei das die Schauspielerei gewesen. Weiters betont Dane, wie wichtig echte Freunde seien. Als letzten Ratschlag gibt er seinen Töchtern auf den Weg, bis „zum letzten Atemzug“ zu kämpfen und niemals aufzugeben. ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) habe zwar langsam seinen Körper zerstört, aber niemals seinen Geist. „Billie und Georgia, ihr seid mein Herz. Ihr seid alles für mich. Gute Nacht. Ich liebe euch. Dies sind meine letzten Worte.“

Die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. Dabei werden Nerven zerstört, es kommt zu Schluck-, Atmungs- und Sprechstörungen, Muskelschwund und Lähmungen, die schließlich zum Tod führen.

