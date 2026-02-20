Fünf „Höhenflieger“ sind auf Rangnicks Radar

Die freien Plätze für den WM-Flieger werden immer weniger, der ÖFB-Stamm für den amerikanischen Traum steht. Doch der eine oder andere Kicker spitzt noch auf ein Turnier-Ticket. Für wen gibt’s die Chance, um im Land der unbegrenzten Möglichkeiten Rot-Wei-Rot zu repräsentieren? Die „Krone“ machte den Check, holte sich Legende Hans Krankl an Bord!