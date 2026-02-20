Rapid-Liebe muss in Bürmoos für 90 Minuten ruhen

Eigentlich stammt Bürmoos-Obmann Robert Eckschlager aus der Landeshauptstadt Salzburg. Weil der Jurist das Notariat im nahen Oberndorf führt, ließ er sich vor einem Jahrzehnt dazu hinreißen, im benachbarten Bürmoos das sportliche Ruder zu übernehmen. Was sein Engagement dort hervorhebt: Während die Herren vorsichtig am Regionalliga-Aufstieg anklopfen, sind die Damen in der zweiten Bundesliga am Start. Eine Spielgemeinschaft aus Geretsberg (OÖ) und Bürmoos macht es möglich.