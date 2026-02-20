Salon-Luxus für zuhause erobert Österreich

Wer kennt es nicht? Das unbeschreibliche Gefühl nach einem Friseurbesuch, wenn das Haar nicht nur perfekt gestylt ist, sondern sich auch seidig weich, gesund und unglaublich gepflegt anfühlt. Viel zu oft verfliegt dieser Zauber nach der ersten Haarwäsche zu Hause. Doch was wäre, wenn man dieses exklusive Salon-Erlebnis Tag für Tag im eigenen Badezimmer zelebrieren könnte? Eine professionelle Haarpflegemarke, die bisher als Geheimtipp unter Stylisten galt, macht genau das nun auch in Österreich möglich. Sie setzt auf ein ganzheitliches System, das weit über ein einfaches Shampoo hinausgeht und verspricht eine Transformation, die man nicht nur sieht, sondern vor allem auch fühlt.