Uschi Strauss und Ernst Molden zündeln in Döbling

An seiner Seite Ursula Strauss: „Normalerweise machen der Ernst und ich zusammen Lieder, aber diese Form der künstlerischen Zusammenarbeit hier ist jetzt noch einmal eine andere Ebene, weil wir uns noch einmal anders kennenlernen“, so Strauss, „ich ihn mehr geschichtenschreibend als Autor und er mich als Schauspielerin auf der Bühne.“ Was ist ihre Rolle? „Ich spiele die Großmutter, eine resche Godl vom alten Schlag. Sie steht für einen Wertekonservativismus, der Angst hat, der Veränderung anheimzufallen. Sie hat Humor, ist vollkommen crazy, schon mehr drüben als herüben und spürt daher die Geister. Ich singe mit Gerald Votava ein Lied, das heißt ,Die alte Ordnung wankt‘, und man kommt nicht daran vorbei, das mit dem aktuellen Zustand der Welt zu verbinden. Irgendwie steht Döbling gerade für die ganze Welt!“