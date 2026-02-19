„Mega!“ Lamparter schon jetzt auf Gottwalds Spuren

Auch die Bedeutung von Olympia-Medaillen relativierte Lamparter. „Das größte Ziel ist doch der Gesamtweltcup. Es ist schön, dass man eine olympische Medaille hat, aber es ist nicht das Allergrößte für mich.“ Dieses Ziel kann er in wenigen Wochen zum zweiten Mal erreichen, weshalb sich der Spitzenreiter in der Gesamtwertung bei der Siegesfeier zurückhalten wollte. „Wir werden anstoßen, aber ich habe noch was vor. Ich habe die Möglichkeit, dass ich drei von drei Kugeln gewinnen kann, das ist sehr, sehr außergewöhnlich. Ich werde alles daran setzen, dass ich das heimbringe.“