„Mega!“ Lamparter schon jetzt auf Gottwalds Spuren

Johannes Lamparter ist mit zweimal Silber und einmal Bronze Österreichs Medaillen-Hamster bei diesen Olympischen Spielen. Dreimal Edelmetall, das schaffte zuvor mit Felix Gottwald nur ein ganz großer Kombinierer
„In jedem Bewerb eine Medaille zu gewinnen, ist mehr als ich mir je erträumt habe“, grinste Lamparter nach Platz drei im Teamsprint der Nordischen Kombinierer. Überhaupt, nachdem er 2022 noch leer ausgegangen war!
„Das ist mega. Natürlich war es das große Ziel, hier so erfolgreich zu sein, das habe ich geschafft und darauf bin ich sehr stolz.“ Drei Medaillen bei einer Olympia-Ausgabe hatte vor ihm bei den Kombinierern nur Felix Gottwald 2002 und 2006 geschafft, vor 20 Jahren sogar zweimal Gold.
Der Tiroler: „Daran denke ich derzeit gar nicht. Was für mich jetzt zählt, sind die Emotionen und, dass ich diese mit meiner Familie und Freunden teilen darf.“
Dass es für ihn noch nicht zu einem Sieg gereicht hat, kann Lamparter verschmerzen. „Ich bin 24 Jahre, ich habe hoffentlich – wenn das IOC die richtige Entscheidung trifft – noch Zeit dafür. Felix hat für seine Goldene auch ein bisschen gebraucht. Vielleicht gelingt es mir 2030 oder 2034, je nachdem wie lange es mich freut.“
Triple-Medaillengewinner nicht „schwer verliebt“
Auch mit drei Medaillen war für Lamparter bei Olympia nicht alles eitel Wonne. „Schwer verliebt in Olympia bin ich nicht, weil nicht alles super ist und so geil ist bei den Spielen. Weil so viele komplizierte Sachen dabei sind, die die Umstände erschweren, die nicht sein müssen“, sagte Lamparter und bekräftigte: „Eine WM wie in Trondheim hat viel mehr Spaß gemacht.“
Auch die Bedeutung von Olympia-Medaillen relativierte Lamparter. „Das größte Ziel ist doch der Gesamtweltcup. Es ist schön, dass man eine olympische Medaille hat, aber es ist nicht das Allergrößte für mich.“ Dieses Ziel kann er in wenigen Wochen zum zweiten Mal erreichen, weshalb sich der Spitzenreiter in der Gesamtwertung bei der Siegesfeier zurückhalten wollte. „Wir werden anstoßen, aber ich habe noch was vor. Ich habe die Möglichkeit, dass ich drei von drei Kugeln gewinnen kann, das ist sehr, sehr außergewöhnlich. Ich werde alles daran setzen, dass ich das heimbringe.“
