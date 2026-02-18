Vorteilswelt
Schwer verletzt

Alko-Lenker fuhr 86-jährige Fußgängerin nieder

Steiermark
18.02.2026 08:43
Rettungskräfte waren im Einsatz (Symbolbild)
Rettungskräfte waren im Einsatz (Symbolbild)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein alkoholisierter Pkw-Lenker hat am Dienstagabend im südoststeirischen Fehring eine 86-jährige Fußgängerin niedergestoßen. Die Frau wurde in den Vorgarten eines Hauses geschleudert und schwer verletzt.

Am Faschingdienstag gegen 17.45 Uhr fuhr ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße im Bereich Petzelsdorf bei Fehring. Unmittelbar nach einer leicht unübersichtlichen Linkskurve stieß er mit der Front des Pkws eine dort gehende 86-Jährige aus Wien nieder, die durch den Anprall in einen Vorgarten eines Anwesens geschleudert wurde.

Die 86-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in das LKH Feldbach eingeliefert. Ein mit dem 65-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung.

Steiermark
18.02.2026 08:43
Steiermark

