"Really creepy"
Suddenly dark: power outage in subway station!
On Tuesday evening, a power outage in the center of Vienna caused a few seconds of panic: in the Stephansplatz area, where the U1 and U3 lines intersect, the lights suddenly went out.
Passengers reported a "spooky atmosphere" – from one second to the next, they were standing in the dark! Only the emergency lighting flickered throughout the station.
U1 also affected by disruption
The "mini blackout" occurred on Tuesday evening at the busy Vienna subway hub. The station is particularly busy in the evening, which made the numerous passengers all the more concerned. But that wasn't all: the U1 line was also affected by a power failure.
"This lasted from 6:20 p.m. until shortly after 6:30 p.m.," Wiener Linien told the "Krone" newspaper that evening. The extent of the impact on the entire network is still unclear at this time.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
