Bursche nahm Auto in Betrieb und schrottete es

Am Montag nahm ein 15-Jähriger in Bregenz unbefugt ein Fahrzeug in Betrieb und verursachte mit diesem einen Unfall, bei dem ein Zaun beschädigt wurde. Anschließend meldete er einen angeblichen Diebstahl.
Zugetragen hat sich der Vorfall am Montagnachmittag gegen 15.20 Uhr. Der 15-jährige Jugendliche fuhr mit einem Fahrzeug, das er unbefugt in Betrieb genommen hatte, quer durch die Landeshauptstadt. Am Beifahrersitz saß ein 14-jähriger Kumpel. In der Wuhrwaldstraße verlor er in einer Kurve schließlich die Kontrolle über den Pkw und kollidierte mit einem Zaun.
Flucht und Ammenmärchen
Durch den Aufprall wurden sowohl der Pkw als auch der Zaun erheblich beschädigt. Die Jugendlichen verließen daraufhin den Unfallort. Doch damit war die Sache noch nicht gegessen. Denn wenig später meldete sich der 15-Jährige bei der Polizei und gab an, das Fahrzeug sei gestohlen worden. Im Zuge der Ermittlungen gab er jedoch schnell zu, dass der Pkw, der einer Freundin seiner Mutter gehörte, von ihm unbefugt in Betrieb genommen worden war.
Die beiden Jugendlichen wurden bei der Bezirkshauptmannschaft Bregenz sowie der Staatsanwaltschaft Feldkirch angezeigt.
