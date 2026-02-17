Bursche nahm Auto in Betrieb und schrottete es

Flucht und Ammenmärchen

Durch den Aufprall wurden sowohl der Pkw als auch der Zaun erheblich beschädigt. Die Jugendlichen verließen daraufhin den Unfallort. Doch damit war die Sache noch nicht gegessen. Denn wenig später meldete sich der 15-Jährige bei der Polizei und gab an, das Fahrzeug sei gestohlen worden. Im Zuge der Ermittlungen gab er jedoch schnell zu, dass der Pkw, der einer Freundin seiner Mutter gehörte, von ihm unbefugt in Betrieb genommen worden war.