Feuz über Österreich: „Nicht gut für den Skisport“

Eine Silbermedaille in der Team-Kombination – das ist die bisherige magere Ausbeute von unseren Ski-Herren bei Olympia. „Es ist nicht gut für den Skisport, dass sie (in den Einzeldisziplinen) keine Medaillen geholt haben. Österreich braucht man als Skination“, betont die Schweizer Ski-Ikone Beat Feuz.
Gemeinsam mit „Blick“-Reporter Marcel W. Perren blickt Olympiasieger Beat Feuz auf die bisherigen Herren-Olympia-Rennen zurück. Dabei bezeichnet Perren den ÖSV als die „große Enttäuschung hier in Bormio“.
In der Abfahrt, im Super-G und im Riesentorlauf blieben die ÖSV-Männer beim Saisonhöhepunkt in Italien ohne Edelmetall. Einzig in der Team-Kombination steht eine Silbermedaille durch Vincent Kriechmayr und Manuel Feller auf der Habenseite. Am Montag hofft man im Slalom auf einen versöhnlichen Abschluss bei den Olympischen Winterspielen.
„Da ist die Schweiz die Nummer eins“
„Die Teammedaille ist schön – vor allem für Feller und Kriechmayr. Aber in den Einzeldisziplinen wäre es gut, wenn die Österreicher auch kommen“, meint Feuz. Woran es liegt? „Es muss sicher strukturell wieder etwas vorwärtsgehen. Sie müssen wieder eine Masse heranbringen. Da ist die Schweiz aktuell die Nummer eins!“
