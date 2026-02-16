Feuz über Österreich: „Nicht gut für den Skisport“

„Da ist die Schweiz die Nummer eins“

„Die Teammedaille ist schön – vor allem für Feller und Kriechmayr. Aber in den Einzeldisziplinen wäre es gut, wenn die Österreicher auch kommen“, meint Feuz. Woran es liegt? „Es muss sicher strukturell wieder etwas vorwärtsgehen. Sie müssen wieder eine Masse heranbringen. Da ist die Schweiz aktuell die Nummer eins!“