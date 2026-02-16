Eisiger Sport: Steirer tauchen in zugefrorenem See

Nur abgesichert geht es unter Eis

Beim zweiten Eistauch-Termin in diesem Winter sind ein gutes Dutzend Taucher inklusive familiären Anhang dabei. Die Signale – einmal, zweimal oder dreimal an der Leine ziehen – werden ausgemacht, davor gibt es kein Abtauchen. Das 40 Meter lange orange Seil wird im Notfall raschest möglich eingeholt – es dauert maximal 45 Sekunden. Wollen die Taucher einen größeren Radius, zum Beispiel 60 Meter, haben, kann die Sicherheitsleine verlängert werden. Gehen zwei Taucher zu einem gemeinsamen Tauchgang unter Wasser, ist einer durch die orange Leine, der andere durch die drei Meter lange Buddy-Leine zum anderen hin gesichert.