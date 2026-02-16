Vorteilswelt
Programm im Überblick

Unsere Medaillenhoffnungen für den Olympia-Montag

Olympia
16.02.2026 08:01
Jan Hörl
Jan Hörl(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Olympia-Programm: Diese Athletinnen und Athleten sind am Montag für Österreich im Einsatz.

0 Kommentare

Ski alpin - Männer-Slalom (1000/13.30 Uhr)
Manuel Feller, Fabio Gstrein, Michael Matt, Marco Schwarz

Fabio Gstrein
Fabio Gstrein(Bild: GEPA)

Skispringen - Männer-Super-Teambewerb (19.00)
Jan Hörl, Stephan Embacher

Stephan Embacher
Stephan Embacher(Bild: Andreas Tröster)

Ski Freestyle - Frauen-Big-Air (19.30)
Lara Wolf

Bob – Männer-Zweier, 1. und 2. Lauf (10.00)
Markus Treichl/Daniel Bertschler und
Jakob Mandlbauer/Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi

Olympia
16.02.2026 08:01
