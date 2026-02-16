Tiroler verzehren heuer 15 Mio Faschingskrapfen

Zwar werden die Sorten in den Faschingskrapfen immer ausgefallener, dennoch gibt es einen klaren Sieger. In ganz Tirol werden bis zum Aschermittwoch rund 15 Mio. Krapfen verkauft und freilich auch gegessen.
Unangefochten bleibt bei den beliebten Faschingskrapfen die Marillenmarmelade die Nummer eins, gefolgt von Vanille- und Schokoladencreme, Nougat, Eierlikör und weiteren fruchtigen Füllungen.
„Die Krapfensaison ist für uns ein spürbarer wirtschaftlicher Faktor. Wir gehen davon aus, dass wir bis Aschermittwoch an die 15 Millionen Faschingskrapfen verkaufen werden“, sagt Gerd Jonak, stellvertretender Innungsmeister des Tiroler Lebensmittelgewerbes. Es zählt rund 531 Mitgliedsbetriebe.
Auch wenn die Situation belastend ist, geben unsere Betriebe tagtäglich ihr Bestes.
Gerd Jonak, stv. Innungsmeister des Tiroler Lebensmittelgewerbes
Sie arbeiten aktuell in einem schwierigen Umfeld. Kunden reagieren etwa sehr sensibel auf Preisentwicklungen, vor allem bei Feingebäck. „Auch wenn die Situation belastend ist, geben unsere Betriebe tagtäglich ihr Bestes“, sagt Jonak.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.