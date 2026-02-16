Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Klassiker sind beliebt

Tiroler verzehren heuer 15 Mio Faschingskrapfen

Tirol
16.02.2026 07:00
Gerd Jonak (links) und Simon Franzoi (WK Tirol) mit Redakteurin Jasmin Steiner.
Gerd Jonak (links) und Simon Franzoi (WK Tirol) mit Redakteurin Jasmin Steiner.(Bild: Hubert Rauth)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

Zwar werden die Sorten in den Faschingskrapfen immer ausgefallener, dennoch gibt es einen klaren Sieger. In ganz Tirol werden bis zum Aschermittwoch rund 15 Mio. Krapfen verkauft und freilich auch gegessen.

0 Kommentare

Unangefochten bleibt bei den beliebten Faschingskrapfen die Marillenmarmelade die Nummer eins, gefolgt von Vanille- und Schokoladencreme, Nougat, Eierlikör und weiteren fruchtigen Füllungen.

„Die Krapfensaison ist für uns ein spürbarer wirtschaftlicher Faktor. Wir gehen davon aus, dass wir bis Aschermittwoch an die 15 Millionen Faschingskrapfen verkaufen werden“, sagt Gerd Jonak, stellvertretender Innungsmeister des Tiroler Lebensmittelgewerbes. Es zählt rund 531 Mitgliedsbetriebe.

Zitat Icon

Auch wenn die Situation belastend ist, geben unsere Betriebe tagtäglich ihr Bestes.

Gerd Jonak, stv. Innungsmeister des Tiroler Lebensmittelgewerbes

Sie arbeiten aktuell in einem schwierigen Umfeld. Kunden reagieren etwa sehr sensibel auf Preisentwicklungen, vor allem bei Feingebäck. „Auch wenn die Situation belastend ist, geben unsere Betriebe tagtäglich ihr Bestes“, sagt Jonak.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
16.02.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
153.729 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
126.255 mal gelesen
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
112.483 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
912 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
751 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf