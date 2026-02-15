23-Jähriger kracht gegen Baum – schwer verletzt

Kurz nach 4 Uhr in der Nacht auf Sonntag krachte es in St. Andrä am Höch. Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz war im Gemeindegebiet unterwegs, als er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte.
Einsatzkräfte mitten in der Nacht zur Stelle Er erlitt schwere Verletzungen – die Einsatzkräfte brachten ihn nach notärztlicher Erstversorgung ins LKH Wagna. Neben Polizei und Rettung waren auch 23 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Gleinstätten und Pistorf vor Ort. Am Pkw entstand ein erheblicher Sachschaden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.