Mitten in der Nacht

23-Jähriger kracht gegen Baum – schwer verletzt

Steiermark
15.02.2026 10:38
Einsatz für das Rote Kreuz (Symbolbild)
Einsatz für das Rote Kreuz (Symbolbild)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Schwerer Unfall in der Nacht auf Sonntag im steirischen Bezirk Leibnitz. Ein 23-jähriger Autolenker krachte aus unbekannter Ursache in einen Baum und musste ins LKH Wagna gebracht werden.

Kurz nach 4 Uhr in der Nacht auf Sonntag krachte es in St. Andrä am Höch. Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz war im Gemeindegebiet unterwegs, als er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum prallte.

Einsatzkräfte mitten in der Nacht zur Stelle
Er erlitt schwere Verletzungen – die Einsatzkräfte brachten ihn nach notärztlicher Erstversorgung ins LKH Wagna. Neben Polizei und Rettung waren auch 23 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Gleinstätten und Pistorf vor Ort. Am Pkw entstand ein erheblicher Sachschaden.

Steiermark
15.02.2026 10:38
Steiermark
