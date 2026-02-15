Mit sensiblen Sensoren gegen Flutkatastrophen

Längere Prognosezeiträume

Auch im Bereich der Hochwasservorhersagen wird derzeit an einer Reihe von Erweiterungen und Verbesserungen gearbeitet, um die Bevölkerung und Einsatzkräfte noch früher vor drohenden Hochwassersituationen warnen zu können. So befindet sich die Adaptierung der Kamp-Prognose bereits in der technischen Umsetzung. Im Laufe des Jahres werden außerdem zusätzliche Wettermodelle in die bestehenden Prognosesysteme integriert. Damit sollen zukünftig auch längerfristige Trendanalysen, die über die Prognosezeiträume von 24 bis 48 Stunden hinausreichen, eine noch bessere Lagebeurteilung ermöglichen.

Pernkopf abschließend: „Neben dem konsequenten Ausbau des Hochwasserschutzes und unserer Strategie, den Gewässern wieder mehr Platz zu geben, ist das eine weitere Säule, um unsere Heimat für zukünftige Katastrophen zu wappnen!“