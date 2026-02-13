Steirischer Anlagebetrüger: Geschädigte gesucht!

Ein vermeintlicher erfolgreicher „Trader“ soll in der Steiermark gutgläubige Opfer um mehr als 400.000 betrogen haben. Der 44-jährigen Betrüger sitzt bereits in U-Haft. Die Polizei bittet mögliche weitere Geschädigte, sich zu melden.
Ein 44-jähriger Mann soll sich seit August 2023 in der Steiermark als erfolgreicher „Trader“ oder „Broker“ ausgegeben und seinen Opfern lukrative Investments versprochen haben. Laut Polizei soll der Mann aber nur einen Bruchteil des Geldes tatsächlich versucht haben zu investieren.
Mögliche weitere Straftaten begangen
Der Schaden soll sich bislang auf über 400.000 Euro belaufen. Zudem schließt die Polizei nicht aus, dass der Gesuchte neben dem Betrug in mehreren Fällen weitere Straftaten begangen hat.
Der Mann sitzt bereits in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete nun die Veröffentlichung eines Lichtbildes an.
Die Polizei ersucht mögliche weitere Geschädigte, sich beim LKA Steiermark unter 059133/60-3333 zu melden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.