Kinberger: „Wollen keine Luxuswohnungen“

Der Kapuzinerberg im Hintergrund, Volksgarten und Festung in Sichtweite, die Altstadt nur wenige Gehminuten entfernt: Die Lage des Salzburger Unfallkrankenhauses an der Karolingerbrücke ist fantastisch. Was passiert, wenn das Spital aufs Gelände im Landeskrankenhaus übersiedelt? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Der Besitzer, die Allgemeine Unfallversicherung (AUVA), verkauft das Areal an Immobilienentwickler, dann würden wie in der Umgebung vermutlich Luxuswohnungen entstehen. „Das wäre das Schlimmste“, sagt Thomas Kinberger von der ÖGK.