Betrunken und mit Messer bewaffnet vor der Polizei

Die erhebende Polizistin wollte bei dem betreffenden Nachbarn, einem 51-jährigen Mann, den Sachverhalt erheben und forderte ihn auf, die Tür zu öffnen. Der 51-Jährige stand mit einem Messer in der Hand unter dem Türstock. Die Polizistin wich zurück und forderte ihn auf, das Messer wegzulegen. Der Mann zog sich in seine Wohnung zurück und teilte mit, dass er das Messer weggelegt habe. Er wurde daraufhin mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftseinheit durchsucht. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung, weswegen der 51-Jährige nicht einvernommen werden konnte.