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Nachbarschaftsstreit

Betrunken und mit Messer bewaffnet vor der Polizei

Kärnten
09.04.2026 16:45
Der 51-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.
Der 51-Jährige wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.(Bild: Kerstin Wassermann)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Eine Auseinandersetzung unter Nachbarn in einem Wohnhaus in Krumpendorf machte am Mittwoch sogar den Einsatz der Polizei notwendig. Bilanz: Einer zog aus dem Haus aus, die Staatsanwaltschaft bearbeitet eine Anzeige wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt.

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Ein 36-Jähriger aus den Vereinigten Staaten, der sich im Haus ein Zimmer gemietet hatte, geriet gegen Mittag mit einem Nachbarn in Streit. Der Amerikaner gab an, er sei bedroht worden und traue sich nicht mehr aus der Wohnung.

Die erhebende Polizistin wollte bei dem betreffenden Nachbarn, einem 51-jährigen Mann, den Sachverhalt erheben und forderte ihn auf, die Tür zu öffnen. Der 51-Jährige stand mit einem Messer in der Hand unter dem Türstock. Die Polizistin wich zurück und forderte ihn auf, das Messer wegzulegen. Der Mann zog sich in seine Wohnung zurück und teilte mit, dass er das Messer weggelegt habe. Er wurde daraufhin mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftseinheit durchsucht. Ein Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung, weswegen der 51-Jährige nicht einvernommen werden konnte.

Der 36-jährige US-Amerikaner beendete das Mietverhältnis und mietete sich in einer Gaststätte in Krumpendorf ein.

Nach Abschluss der Ermittlungen wird der 51-Jährige wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und Nötigung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

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