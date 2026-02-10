Zwei Schwerverletzte nach Kollision mit einem Lkw

Schwerer Unfall am Montagnachmittag in Ried in der Riedmark. Ein Lkw-Lenker und ein entgegenkommender Autofahrer kollidierten frontal. Der Pkw wurde durch die Wucht in ein angrenzendes Feld geschleudert, der Lenker (47) und seine Beifahrerin (73) wurden schwer verletzt in Spitäler gebracht.
Im Gemeindegebiet von Ried in der Riedmark kam zu einem schweren Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw. Ein 27-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Perg fuhr am Montag gegen 17 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der B123 und kollidierte dabei mit einem 47-jährigen Pkw-Lenker frontal. Im Auto befand sich am Beifahrersitz eine 73-jährige Frau.
Durch den Zusammenstoß wurde der Wagen ins angrenzende Feld geschleudert. Der 47-Jährige sowie die 73-Jährige wurden durch den Zusammenprall augenscheinlich schwer verletzt. Die beiden Verletzten wurden durch das Rote Kreuz und den Notarzt erstversorgt und im Anschluss ins Unfallkrankenhaus Linz bzw. in den Med Campus Linz gebracht.
