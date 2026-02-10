Zwei Schwerverletzte nach Kollision mit einem Lkw

Im Gemeindegebiet von Ried in der Riedmark kam zu einem schweren Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw. Ein 27-jähriger Lkw-Lenker aus dem Bezirk Perg fuhr am Montag gegen 17 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der B123 und kollidierte dabei mit einem 47-jährigen Pkw-Lenker frontal. Im Auto befand sich am Beifahrersitz eine 73-jährige Frau.