In „Montagsaufzug“ blieb diesmal Techniker stecken

Ermäßigung für Mieter nun doch Thema – bislang wurde dies abgelehnt

Die zweite Anfrage bei WET ergab eine nüchterne Sachverhaltsdarstellung: Ein Hinweis sei angebracht, das Ersatzteil in Bestellung – dann Umbau Wiederinbetriebnahme und: „Derzeit wird geprüft, ob es bei der nächsten Betriebskostenabrechnung zu einem finanziellen Entgegenkommen kommen kann. Eine Mietzinsreduktion wurde unsererseits klar abgelehnt, da hierfür nach aktueller Rechtslage es keinen Grund besteht. Ungeachtet dessen sind wir bemüht, im Sinne eines Entgegenkommens die Betriebskosten des Aufzugs zu evaluieren und – sofern möglich – eine entsprechende Reduktion im Rahmen der Betriebskostenabrechnung im Juni 2026 vorzunehmen.“